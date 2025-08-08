Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Widok z oddali

Inaugurację nowej prezydentury obserwuję z daleka. I może także to sprawia, że i na zapowiedzi rządu i nowej głowy państwa spoglądam ze sceptycyzmem.

Publikacja: 08.08.2025 14:10

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Tomasz Terlikowski

Środowy poranek, tuż przed rozpoczęciem uroczystości związanych z objęciem urzędu przez nowego prezydenta, spędziłem, spacerując po wietrznym wybrzeżu Jutlandii Północnej. Słońce tu nie rozpieszcza, więc gdy tylko wyłoniło się zza chmur, to, nie zważając na niemal zwalający z nóg wiatr, natychmiast pobiegłem podziwiać piękne klify nad Morzem Północnym. Gdzieś w dole o brzeg uderzały potężne fale, a szum był taki, że momentami niemal nie słyszałem Wagnera, którego na te północne warunki wrzuciłem na telefon.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Seria „Martyrs”: Fire Martyr, Water Martyr, Earth Martyr, Air Martyr, 2014
Plus Minus
Sztuka to budzenie duszy
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
„Walczące prowincje”
Plus Minus
„Walczące prowincje”: Kostki zostały rzucone. Nowym władcą Japonii jest...
Były minister rolnictwa Gabriel Janowski
Plus Minus
Gabriel Janowski: Argentyńskie jabłka dla polskiego premiera
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Plus Minus
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Władimir Putin (na zdjęciu podczas obchodów Dnia FSB w 2015 r.) daje służbom do zrozumienia, że stoi
Plus Minus
Czekistowski etos wiecznie żywy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie