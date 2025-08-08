Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 08.08.2025 15:43 Publikacja: 08.08.2025 14:10
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Paweł Supernak
Środowy poranek, tuż przed rozpoczęciem uroczystości związanych z objęciem urzędu przez nowego prezydenta, spędziłem, spacerując po wietrznym wybrzeżu Jutlandii Północnej. Słońce tu nie rozpieszcza, więc gdy tylko wyłoniło się zza chmur, to, nie zważając na niemal zwalający z nóg wiatr, natychmiast pobiegłem podziwiać piękne klify nad Morzem Północnym. Gdzieś w dole o brzeg uderzały potężne fale, a szum był taki, że momentami niemal nie słyszałem Wagnera, którego na te północne warunki wrzuciłem na telefon.
