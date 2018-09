Wojciech Katner: od dzisiaj nie będę rozpoznawać spraw

– Poczuwam się dalej sędzią SN ze względu na naruszenie przepisów Konstytucji, przepisów Karty Praw Podstawowych UE oraz że uważam to za także niezgodne ze złożonym ślubowaniem, które złożyłem na ręce prezydenta Kaczyńskiego w 2009 roku, że będę pełnić obowiązki tylko jeżeli zdrowie mi na to pozwoli do ukończenia 70 lat, tzn. do stycznia 2020 roku - powiedział sędzia Wojciech Katner.

Przypomnijmy, iż w środę do Sądu Najwyższego wpłynęły pisma od Prezydenta do siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego (Jacek Gudowski, Józef Iwulski, Wojciech Katner, Jerzy Kuźniar, Anna Owczarek, Maria Szulc oraz Stanisław Zabłocki), w których prezydent zawiadamia o dacie przejścia sędziów w stan spoczynku z dniem 12 września 2018 r. Pisma skierowano do sędziów, którzy złożyli oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, a Prezydent RP nie wyraził na to zgody.

Oświadczenie w tej sprawie wydał w środę sędzia Stanisław Zabłocki - dotychczas prezes Izby Karnej w SN. Z kolei w czwartek w podobnym tonie wypowiedział się sędzia Wojciech Katner.

– Poczuwam się dalej sędzią SN ze względu na naruszenie przepisów Konstytucji, przepisów Karty Praw Podstawowych UE oraz że uważam to za także niezgodne ze złożonym ślubowaniem, które złożyłem na ręce prezydenta Kaczyńskiego w 2009 roku, że będę pełnić obowiązki tylko jeżeli zdrowie mi na to pozwoli do ukończenia 70 lat, tzn. do stycznia 2020 roku – stwierdził sędzia Wojciech Katner w rozmowie z dziennikarzami. – W tej chwili jestem w gotowości do pracy, natomiast spraw nie będę od dzisiaj rozpoznawać do czasu rozstrzygnięcia, bo kieruję się tymi względami interesu ludzi, państwa – dodał.