Prezydent Duda wymienia kierownictwo Sądu Najwyższego

Dwaj prezesi Sądu Najwyższego tracą stanowiska: Stanisław Zabłocki i Józef Iwulski. Tymczasowo na jego czele stanie sędzia Dariusz Zawistowski.

Prezydent we wtorek miał ostatni dzień na podjęcie decyzji w sprawie dalszego orzekania 12 sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Zgodził się na pięciu, którzy dostali pozytywne opinie Krajowej Rady Sądownictwa. Co do pozostałej siódemki nie ma formalnych decyzji, ale prezydencki minister Paweł Mucha powiedział „Rzeczpospolitej", że zgodnie z prawem przejdą w stan spoczynku o północy z wtorku na środę. Są wśród nich dwaj prezesi: Izby Karnej Stanisław Zabłocki oraz Izby Pracy Józef Iwulski, wykonujący pod nieobecność I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf jej obowiązki.

Kancelaria Prezydenta wskazuje, że zgodnie z ustawą, obowiązki I prezesa winien przejąć najstarszy stażem czynny prezes w SN. Jest nim Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej. We wtorek w programie #RZECZoPRAWIE powiedział, że nie jest zadowolony ze zmian i uważa prof. Gersdorf za I prezesa SN, ale zgodzi się na to, gdyż tak stanowi ustawa.

Dodajmy, że sędzia Michał Laskowski, rzecznik SN, powiedział we wtorek, że prezes Iwulski, gdy dostanie decyzję prezydenta, będzie ją respektował. Nawiązując do pytań SN wysłanych do Trybunału w Luksemburgu, zaapelował o nieusuwanie sędziów z urzędu.

Prezydent nie ma zaś wątpliwości, że prof. Małgorzata Gersdorf, która powołując się na zapis konstytucyjny o sześcioletniej kadencji uważa się nadal za I prezes SN, nie jest już prezesem Sądu. Wątpliwości nie miał też w przypadku sędziów, którym nie przedłużył orzekania.

Co z brakującymi prezesami izb: Karnej, Pracy i Kontroli Nadzwyczajnej? Prezydent może na czas przejściowy wyznaczyć na każdy wakat dowolnego sędziego. Może skorzysta z tego rozwiązania, kiedy do SN wejdą nowi sędziowie. KRS wybrała już 39 kandydatów.

Również we wtorek prezydent przedłużył prawo orzekania 21 sędziom sądów administracyjnych, w tym Markowi Zirk-Sadowskiemu, prezesowi NSA.

Nie zakończy to pewnie sporu o reformy Sądu Najwyższego, o czym świadczą kolejne pytania prejudycjalne do Luksemburga, w tym ostatnie SN, czy nowa Izba Dyscyplinarna została ukształtowana zgodnie ze standardami unijnymi.