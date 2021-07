Tydzień maratonu przed Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE

Według ID nie ma uprawnień do stosowania środków tymczasowych, takich jak zakazanie jej prowadzenia dyscyplinarek sędziowskich. Małgorzata Bednarek z ID sformułowała go dzień po tym, jak TSUE 8 kwietnia 2020 r. wydał tymczasowe postanowienie zobowiązujące Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów o tej izbie w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Kierownictwo SN zastosowało się do postanowienia (i tu jest spór, czy w całości, gdyż ID prowadzi nadal sprawy o uchylenie immunitetów sędziowskich). W ocenie ID takich kompetencji jak stosowanie środków tymczasowych nie przekazano Unii i jej organom na podstawie traktatów, więc orzeczenie TSUE narusza polskie konstytucyjne zasady przekazywania kompetencji RP organizacji lub organowi międzynarodowemu.