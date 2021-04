Iustitia alarmuje ws. koronawirusa w sądach

Dalej wskazano, że nakłada się na to chaos związany ze szczepieniami. - Mimo, że pracownicy sądów niewątpliwie wypełniają definicję osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa, do tej pory Ministerstwo Zdrowia nie zajęło jednoznacznego stanowiska co do możliwości wystawiania skierowań na szczepienia dla tej grupy osób w ramach Etapu I Narodowego Programu Szczepień (...) Z tego powodu w niektórych regionach kraju szczepienia sędziów i pracowników sądów odbywają się, w innych zaś odmawia się tej grupie zawodowej prawa do przyjęcia szczepionki - pisze "Iustitia".