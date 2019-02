Sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili pobrane świadczenia

20 sędziów Sądu Najwyższego zwróciło odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy.

- W związku z obowiązkiem wynikającym z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 236) informujemy, że sędziowie zobowiązani do zwrotu odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy zwrócili pobrane świadczenia w wyznaczonym terminie - czytamy na oficjalnej stronie internetowej SN.

Jak dodano, obowiązek ten dotyczył łącznie 20 sędziów Sądu Najwyższego, w tym Prezesów SN Józefa Iwulskiego i Stanisława Zabłockiego i wszyscy dokonali stosownych zwrotów.

Przypomnijmy, iż na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do orzekania (do ukończenia 70 lat) powrócili sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, których poprzednie nowele przenosiły w przyśpieszony stan spoczynku (w związku ze skróceniem wieku emerytalnego sędziów do 65 lat). Na swoje funkcje powrócili też pierwszy prezes SN Małgorzata Gersdorf i prezesi Izby Pracy Józef Iwulski oraz Izby Karnej Stanisław Zabłocki.