Wojciech Tumidalski: Senacki zespół byłby lepszy bez sędziego

W Senacie powołano właśnie Zespół Doradców ds. kontroli konstytucyjności ustaw. Ma działać przy Marszałku Senatu jako organ opiniodawczo-doradczy. Marszałek Tomasz Grodzki już powołał to 15-osobowe gremium pod kierunkiem prof. Marka Chmaja, złożone z niekwestionowanych autorytetów prawniczych o rozległej wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

Prof. Andrzej Rzepliński, którego dorobek w dziedzinie kryminologii i ochrony praw człowieka jest powszechnie znany, zakończył kadencję w TK w grudniu 2016 r., ale sędzią być nie przestał. Tak bowiem skonstruowano te przepisy, że sędziowska służba nigdy się nie kończy, a obok przywilejów są powinności. Wśród nich – unikanie sytuacji mogących podać w wątpliwość bezstronność sędziego. To dlatego tak razi, że obecna prezes TK Julia Przyłębska spotyka się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Prof. Rzeplińskiemu też próbowano uszyć buty. Pokazywano zdjęcia jak on i Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf idą razem z posłami PO sugerując, że coś spiskują – podczas gdy były to legalne i całkowicie dopuszczalne spotkania, w których niczego niestosownego nie widziałem.