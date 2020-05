Marek Domagalski: Powrót sądów, na co uważać

Dobra wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy mają pewne obeznanie z sądami, jest taka, że to powrót do utartych ścieżek, jednak z istotnymi modyfikacjami, i na nie trzeba uważać.

Gdyby jawne, czyli to klasyczne, posiedzenie mogło wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia uczestników, a nie można przeprowadzić go na odległość z przekazem obrazu i dźwięku, sędzia może zarządzić posiedzenie niejawne, pod warunkiem jednak, że żadna ze stron postępowania nie sprzeciwiła się temu.

I tu muszę odczarować posiedzenie niejawne, gdyż określenie to jest mylące. W przeciwieństwie do jawnego, na które oprócz stron i ich pełnomocników może wejść publiczność i media, niejawne odbywa się bez publiczności i mediów oraz stron i pełnomocników, którzy mogą być jednak przez sąd wezwani na takie posiedzenie. Dodajmy, że nie jest ono tajne, jak rozprawa z wyłączeniem jawności (za zamkniętymi drzwiami) i wszystkimi zakazami co do podawania informacji z ich przebiegu. Niejawne posiedzenie jest tylko ułatwieniem pracy sędziemu, zwłaszcza w sprawach bardziej dla niego oczywistych, i było do tej pory masowo stosowane w sądach. Teraz będzie pewnie jeszcze częściej, z częstszym odbieraniem stanowiska stron czy zeznań świadków na piśmie. Proces cywilny, a dotyczy on także spraw gospodarczych, w tym restrukturyzacyjnych, rodzinnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych, będzie jeszcze bardziej pisemny.