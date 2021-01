Tomasz Pietryga: Mandatem jak kulą w płot

Obecnie nieprzyjęcie mandatu np. za wykroczenie drogowe wiązało się ze skierowaniem sprawy do sądu. Nowa koncepcja zakłada, że obywatel mandat przyjąć musi, ale ma możliwość odwołania.

Zamiar autorów jest czytelny: chodzi o odciążenie sądów ze spraw mniejszej wagi, których wypływa do sądów każdego roku kilkaset tysięcy. Część z nich to właśnie nieprzyjęte mandaty. W efekcie sędziowie, zamiast zajmować się poważniejszymi sprawami, muszą angażować się w spory o 50 zł, które, gdy trafią się tzw. pieniacze sądowi, mogą trwać miesiącami. Co oczywiście ma wpływ na inne procesy i ich długość, bo wokanda nie jest z gumy.