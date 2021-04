Miliony złotych z kasy CBA na hazard. Nowe zarzuty

Według naszych informacji chodzi o Tomasza W., kierownika działu kontroli STS – jednej z największych firm bukmacherskich w kraju. Zarzut mówi o zaniedbaniu obowiązku przekazania GIIF zawiadomienia „o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy". Grozi za to do 5 lat.

Afera z mankiem w funduszu operacyjnym CBA wybuchła w styczniu ubiegłego roku – wtedy Katarzyna G. i jej mąż trafili do aresztu (są w nim do dziś). Śledztwo prokuratury wykazało, że kasjerka od marca 2017 r. wyniosła w torebce ponad 9 mln zł. Kupiła za nie m.in. nowy samochód, ale największą część przekazała bezrobotnemu mężowi, który był uzależniony od hazardu.

Dariusz G. pod pseudonimem „Brasco81" grał w STS, miał tam status klienta VIP. Obstawiał internetowo głównie mecze piłki nożnej – w jednym miesiącu dokonał np. 67 wpłat na 676 tys. zł, w innym 88 wpłat na kwotę 738 tys. zł. W sumie dokonał 1591 wpłat na 10 mln 288 tys. zł – podliczyła prokuratura. Stawki dzielił, by zmylić służby skarbowe. Obstawiał sumy do 20 tys. – w ten sposób obchodził wymóg zgłaszania transakcji do GIIF.

Z analizy rachunków zrobionych do śledztwa przez biegłych wynika, że mąż G. pomnożył wyniesione pieniądze do ponad 30 mln zł. I prawie wszystko przegrał.

Odwracanie uwagi?

– Spółka dochowała w przedmiotowej sprawie wszelkich procedur, których wymaga polskie prawo. Generalny inspektor informacji finansowej był przez nas wielokrotnie informowany o tzw. transakcjach ponadprogowych, do czego również zobowiązują nas przepisy. Koncentrowanie się w całej sprawie na ewentualnych uchybieniach po stronie spółki to w naszej ocenie próba odwrócenia uwagi od prawdziwego problemu i głównego wątku sprawy tj. zaniedbań po stronie CBA – tłumaczy nam Paweł Sikora, PR Manager STS SA. – Pracownik złożył w prokuraturze obszerne wyjaśnienia i nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Jako że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, nie widzimy podstaw do wyciągania wobec niego konsekwencji służbowych – dodaje.