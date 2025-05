Małgorzata Kossowska, psycholog: Młodzi mają coraz więcej przerażających doświadczeń

Możemy mówić o nasileniu się agresji w polskim społeczeństwie czy raczej o wzroście jej widoczności?

Obserwujemy wyraźny wzrost obecności agresji w przestrzeni publicznej. Jednocześnie coraz częściej mamy do czynienia ze społeczną znieczulicą – częściowo wynikającą z ciągłej ekspozycji na treści nacechowane przemocą, szczególnie w internecie i mediach. Internet przyczynił się również do przeniknięcia ostrego, momentami brutalnego języka do debaty publicznej. Posiadamy dziś więcej narzędzi, które pozwalają na wyrażanie agresji w sposób otwarty, często bez większych konsekwencji. Z czasem przywykliśmy do jej obecności – stała się ona niejako naturalnym elementem codzienności i przeniknęła do społecznego języka i dyskursu.