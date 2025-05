Marcin Myszka z „Kryminatorium”: Zwykli ludzie też dokonują zbrodni. Dwa powody

Odbiorcami podcastów i filmów o tematyce true crime są głównie kobiety. Sądzę, że ponieważ to właśnie one są bardziej narażone na to, aby stać się ofiarą, poznają takie historie, by móc się lepiej obronić - mówi Marcin Myszka, autor najpopularniejszego w Polsce podcastu o tematyce kryminalnej.