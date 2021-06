Rzecznik patentowy zareklamuje swoje usługi

– Dotąd zasady reklamy były uregulowane w szczątkowy sposób. Teraz stworzyliśmy precyzyjne zasady w ramach odrębnego aktu prawa samorządowego, w którym wskazujemy, w jakich sytuacjach rzecznik patentowy może informować i reklamować swoje usługi. A będzie mógł to robić, gdy powyższe będzie zgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Reklama będzie musiała być również obiektywna, uczciwa, zawierać prawdziwe dane, czy być sformułowana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej – wylicza Paweł Kurcman, wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

– Niedozwolona będzie również reklama zawierająca informacje o reprezentowanych klientach – chyba że ci wyrażą na powyższe zgodę. Istotną kwestią jest również to, by reklama odbywała się z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Rzecznik patentowy nie powinien więc reklamować się w taki sposób, że on czy jego kancelaria jest najlepsza w danym obszarze własności intelektualnej, jeśli nie będzie w stanie wykazać, że tak rzeczywiście jest – wyjaśnia prezes Kurcman.