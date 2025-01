Uniewinniony adwokat nie wyklucza pozwu o odszkodowanie. Poszło o reklamę

– Niestety, orzeczenie, o którym mówię, nie miało kontynuacji w późniejszym orzecznictwie WSDA. Czy rozstrzygnięcie Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej zmieni podejście adwokackich sądów dyscyplinarnych do zagadnienia reklamy? Musimy pamiętać, że w maju 2023 r. Adwokatura zmieniła wewnętrzne regulacje dotyczące reklamy, zatem rozstrzygnięcie to z powodów oczywistych dotyczy zaszłości i na nie rozstrzygnięcie to może w jakiś sposób oddziaływać. Aktualne orzecznictwo dyscyplinarne odwołujące się do regulacji obowiązujących zapewne dopiero powstaje – podsumowuje Radosław Baszuk.

Problematyczny status Izby Odpowiedzialności Zawodowej utrudnia zadanie sądom adwokackim

– Jako prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie muszę na wstępie powiedzieć, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN budzi znane zastrzeżenia strukturalne i systemowe, a aktualnie orzeka w niej tak mało „starych” sędziów, że nie mogą oni stworzyć składu, który nie budziłby wątpliwości – mówi adwokat Agnieszka Helszyńska, prezes SD w izbie Warszawskiej.

– To dla Adwokatury bardzo kłopotliwa sytuacja, że pierwszy moment, gdy adwokacka sprawa dyscyplinarna trafia do sądu państwowego (SN), trafia właśnie do tej izby – dodaje.

Wskazuje przy tym, że co do zasady rozstrzygnięcie SN powinno wpłynąć na linię orzeczniczą sądów adwokackich w podobnych sprawach. Z Izbą Odpowiedzialności Zawodowej sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana.

– Jako prawnik natomiast uważam, że dyrektywa powinna być stosowana bezpośrednio, nawet przed tym jak została wdrożona, a zatem dotyczy to wszystkich spraw sprzed zmiany „Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu” w zakresie dopuszczalnych informacji handlowych. Natomiast dlaczego sądy dyscyplinarne zastosowały tu tylko przepisy krajowe i uznały, że doszło do deliktu, to trudno mi powiedzieć – podkreśla.