Izba Odpowiedzialności Zawodowej o sprawie adwokata, który się reklamował

Sprawa zaczęła się jeszcze w marcu 2018 r., gdy w sieci pojawiła się prosta reklama działalności obwinionego – zawierała jego nazwisko, miasto, w którym świadczył usługi, oraz informacje, że jest adwokatem, a także link do strony kancelarii. Za taką formę promocji izbowy sąd dyscyplinarny wymierzył mu karę upomnienia, którą podtrzymał Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Uznano to bowiem za naruszenie obowiązującego wówczas adwokatów zakazu reklamy.

Reklama

Zakaz reklamy adwokatów a dyrektywa usługowa

Inaczej do sprawy podszedł Sąd Najwyższy, rozstrzygając kasację w ramach Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Uchylił on wyroki obu instancji oraz uniewinnił obwinionego. Jak wskazał sędzia sprawozdawca Marek Dobrowolski w ustnych motywach rozstrzygnięcia, zasadnicze znaczenie miało tu obowiązywanie dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (tzw. dyrektywy usługowej), a konkretnie jej art. 24 ust. 1. Stanowi on, że „Państwa członkowskie znoszą wszelkie całkowite zakazy dotyczące informacji handlowych dostarczanych przez zawody regulowane”.

Dotyczy to także zawodu adwokata, co zresztą obwiniony podnosił nie tylko w zarzutach kasacyjnych, ale też wcześniej w odwołaniu do WSD. Ten jednak w ogóle nie odniósł się do wspomnianej kwestii. Skład orzekający wskazał, że dyrektywa ta nie była wówczas w prawie polskim implementowania (ani w chwili czynu, tj. w 2018 r., ani w momencie orzekania w 2020 r.). Zresztą jej implementacja była w tym wypadku zadaniem właśnie samorządu adwokackiego, który musiał wprowadzić odpowiednie zmiany w kodeksie etyki w tym zakresie.

Po zmianach w kodeksie etyki adwokackiej zakaz reklamy został zniesiony

Sędzia sprawozdawca wskazał jednak, że brak takiej implementacji nie stoi na przeszkodzie stosowaniu tej dyrektywy do rozpatrywanej sytuacji (sama dyrektywa obowiązuje od 2006 r.). Tym bardziej że wskutek działania Komisji Europejskiej, wzywającej Polskę do implementowania dyrektywy, od maja 2023 r. weszły w życie zmiany w kodeksie etyki adwokackiej, znoszące całkowity zakaz reklamy dla tej grupy zawodowej.