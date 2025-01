Rzecznicy patentowi w togach i z bogatszą izbą. Rząd przedstawił projekt

Przyczyną zmian jest zbliżanie się uprawnień wspomnianych zawodów prawniczych, co rodzi potrzebę odpowiedniego dostosowania sytuacji prawnej rzeczników patentowych. Propozycja zakłada więc przede wszystkim ograniczenie roli prezesa Urzędu Patentowego w sprawowaniu nadzoru nad tym samorządem. Z kolei kompetencje organów tego samorządu zostaną wzmocnione przede wszystkim przez powierzenie prowadzenia listy rzeczników patentowych prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz publikowania jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Samorząd rzeczników patentowych będzie bardziej podobny do radcowskiego i adwokackiego

Oznacza to też, że PIRP będzie wydawała decyzje o wpisach i skreśleniu z takiej listy oraz legitymacji, a także ustalała – i pobierała – opłaty z tego tytułu. Ponadto ranga rzeczników patentowych przed sądem ma zostać zrównana z innymi pełnomocnikami przez przyznanie im strojów urzędowych. Ustawa ma też określić zasady reklamowania się przez rzeczników patentowych oraz wprowadzi w ich samorządzie funkcję dziekanów.

Doprecyzowane zostaną też przepisy o wyznaczaniu zastępcy lub zarządcy w przypadku niezdolności rzecznika do wykonywania czynności, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej – wzorowane na tych u adwokatów i radców prawnych. Z kolei egzaminy konkursowe i kwalifikacyjne mają być prowadzone przez komisję, która wyłoni z siebie zespoły egzaminacyjne i odwoławcze (dziś odwołania rozpatruje KR RP). Dodane zostaną dwa nowe zadania na egzaminie kwalifikacyjnym – z pisania pozwu lub pisma procesowego w sprawie o naruszenie oraz z zakresu etyki zawodowej.

– Uważam, że to zmiana w dobrym kierunku, w innych zawodach listy osób je wykonujących prowadzi właśnie samorząd, teraz jest to trochę nienaturalne. Aczkolwiek nie wiem, czy w praktyce ma to aż tak duże znaczenie – mówi Marek Rumak, radca prawny i aplikant rzecznikowski. – Mimo zbliżania uprawnień obu grup wciąż pozostaje zasadnicza różnica, że tylko rzecznicy mogą występować w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków czy wzorów użytkowych. Często mają też wykształcenie techniczne czy np. chemiczne – dodaje.