Marek Domagalski: Zapowiadane ustawy dot. sądów powinny być szeroko skonsultowane

Nie można zaś ignorować, że mimo istotnych ustępstw rządu i wielu nowel naprawczych spór rządu z opozycją, także wśród sędziów, z Brukselą i Luksemburgiem przebiega dłużej, niż zakładano i jego końca nie widać. Dlaczego więc raptem ministerialni i rządowi eksperci mają się nie mylić – jak to już bywało – i kolejne nowele napisane w gabinetach MS czy z jego wsparciem mają być lepsze i nieść pokój w sądach? Tym bardziej że jeśli były już gotowe, to znaczy, że są z minionego okresu sporu, kiedy jeszcze skądinąd rząd miał stabilną większość.

Ostatnio mówiono sporo o projekcie zażegnania sporu o Izbę Dyscyplinarną sprzed czterech lat – ówczesnej pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf, do którego nawiązują obecne propozycje pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej. A więc stary projekt może się przydać, ale dlatego, że był przedyskutowany w szerszym gronie specjalistów, w tym z sędziami SN, i podany do publicznej wiadomości.

Co stoi na przeszkodzie, by strona rządowa podjęła rozmowy z kierownictwem i sędziami SN czy innych ważniejszych sądów, i aby powołała grono ekspertów, które przygotowałoby na chłodno zarys wyjścia z tego sporu, a może nawet niezbędnego usprawnienia sądownictwa? Taki projekt, nieobciążony jednostronnym politycznie oraz ideowo autorstwem, mógłby być podstawą do szerszych konsultacji, i już na etapie jego tworzenia oczyszczałby pole sporu, wyciszał emocje i zbliżał do pokoju w sądach.