Marek Domagalski: Zakiwani przy ratyfikacji umowy o unijnym Funduszu Odbudowy

Mieli dużo czasu i okazji, zwłaszcza minister Zbigniew Ziobro, by wpływać na stanowisko rządu w negocjacjach w Brukseli. Teraz jest na to za późno i nie ma żadnych podstaw do zrywania wynegocjowanej umowy, czy też częściowego od niej odstępowania. Musiałaby zaistnieć nadzwyczajna zmiana stosunków, opisana łacińską zasadą rebus sic stantibus, która uzasadniać by mogła modyfikację umowy na wypadek jakiegoś kataklizmu lub załamania się normalnych relacji europejskich.