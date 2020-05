Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Nieuczciwy plebiscyt zamiast wyborów

System wyborczy nie zapewnia powszechności. Brak skrzynek pocztowych uniemożliwi wyborcom głosowanie. Wyborcy już dziś nie mogą w praktyce uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania, choć obowiązujące przepisy takie prawo przewidują. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy, co wymaga działania bez podstawy prawnej. Spis wyborców sporządza się najpóźniej 21 dni przed dniem wyborów. Dopisanie do spisu wyborców może nastąpić najpóźniej na pięć dni przed wyborami. To zbyt późno, gdyż będzie już trwała wysyłka pakietów wyborczych. Ustawa pozbawia prawa do postępowania reklamacyjnego, gdyby ktoś nie został ujęty w rejestrze lub w spisie wyborców, ponieważ nie będzie na to czasu. Pozbawieni prawa głosu będą też wyborcy za granicą, gdyż zamiar głosowania korespondencyjnego mieliby zgłosić konsulowi do 14. dnia przed dniem wyborów, co już dziś jest niemożliwe. Oznacza to, że nawet jeśli 8 maja wyborcy uda się dopisać do spisu, a Poczcie Polskiej zostanie udostępniony jego adres, pakiet wyborczy prawdopodobnie nie dotrze do adresata w terminie. Wyborcy za granicą nawet tej szansy nie mają.