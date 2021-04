Marek Domagalski: Internetowy sąd pokoju

Gdy obraża i pomawia czy choćby dorabia nam gębę znana z nazwiska osoba, to można zareagować lub nie, ale dotknięty wpisem zamaskowanego autora jest praktycznie bezbronny i pozbawiony elementarnych praw. To problem nie tylko polityków, dziennikarzy, ale społeczeństwa i państwa, które nie może zostawić bez opieki tak ważnego obszaru życia publicznego.

Kiedy przed trzema miesiącami Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że przygotuje projekt ustawy do zwalczania fake newsów, napisałem „Ziobro porywa się na fake newsy", bo to niełatwe zadanie, wymagające współpracy międzynarodowej i z korporacjami działającymi w internecie. W szczególności zaangażowanie polskich sądów do walki z hejtem nie rokuje istotnej poprawy standardów w internecie, gdyż najpierw należałoby zapewnić w miarę powszechne zaufanie do sędziów – chyba że byliby do tych spraw dodatkowo wybrani – i powszechne uznanie procedurze. Nie widzę bowiem w takim sądzie sędziów, którzy kolegom ze studiów i aplikacji pracującym na tym samym korytarzu jawnie odbierają przymiot sędziego nie tylko w znaczeniu prawnym, ale i ludzkim.