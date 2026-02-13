Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Joanna Raczkowska 12 lutego rezygnację i odwołała sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzych Sebastiana Kowalskiego z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Od dziś nowym zastępcą rzecznika przy SO w Świdnicy jest sędzia tego sądu Tomasz Uszpulewicz.
Powodów rezygnacji Sebastiana Kowalskiego nie podano, podobnie jak powodów jej przyjęcia dopiero po ponad dwóch miesiącach. Wiadomo tylko, że sędzia Kowalski złożył rezygnację 10 grudnia 2025 r., czyli po niecałym miesiącu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy SO w Świdnicy. Został powołany 19 listopada 2025 r., po tym, jak Joanna Raczkowska odwołała z funkcji swojego zastępcy przy SO w Świdnicy sędzię Kamilę Borszowską-Moszowską, nominatkę byłego głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba.
W piątek 13 lutego Joanna Raczkowska podjęła także dwie inne decyzje personalne. Z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie został odwołany sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Pragłowski. Taki sam los spotkał sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Piotra Żywickiego, który był zastępcą rzecznika przy tym sądzie. To tzw. neosędziowie powołani do pilnowania dyscypliny sędziowskiej przez Piotra Schaba.
Jak wyjaśniono w komunikacie, odwołanie nastąpiło na podstawie „art. 112 § 6 à contrario ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, po uprzednim uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych kolegiów sądów apelacyjnych”. Wyjaśniono też, że w opinii rzecznik Raczkowskiej, "dalsze pełnienie funkcji przez wskazanych sędziów zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w nadzorowanym przez Rzecznika obszarze i nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.
Powodem odwołania miał być też „brak akceptacji w środowisku sędziowskim dla postawy i działalności” tych sędziów jako zastępców rzecznika dyscyplinarnego, a także ich udział w procesie nominacji przed Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną na podstawie nowelizacji z 2017 r. Obecny i niezgodnie z Konstytucją RP, zależnym od władzy wykonawczej i niewypełniającym zadania ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz obiektywnej, rzetelnej i transparentnej oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, a także udział w procedurze podpisywania list poparcia kandydatowi do wadliwie ukształtowanej KRS.
Rzecznicy dyscyplinarni działający przy sądach to lokalni zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego. Są, tak jak on, powoływani na czteroletnie kadencje. Przed upływem kadencji można ich usunąć tylko w czterech przypadkach przewidzianych ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych:
1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego;
2) przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku;
3) przeniesienia sędziego na inne stanowisko sędziowskie poza obszarem właściwości odpowiednio sądu apelacyjnego lub okręgowego lub delegowania go poza ten obszar;
4) przyjęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych złożonej przez sędziego rezygnacji z funkcji zastępcy rzecznika.
Dodajmy, że 11 lutego Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w jednoosobowym składzie sędzi SN Barbary Skoczkowskiej orzekła, że minister sprawiedliwości mógł odwołać ze stanowiska rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba oraz jego zastępców: Przemysława Radzika oraz sędziego Michała Lasotę przed upływem kadencji. SN orzekł też, że minister sprawiedliwości skutecznie powołał na ich miejsce nowego głównego rzecznika (najpierw sędziego Mariusza Ulmana, a po jego rezygnacji sędzię Joannę Raczkowską) oraz jego zastępców. Za skuteczne SN uznał również decyzje Joanny Raczkowskiej o odwołaniu lokalnych rzeczników dyscyplinarnych i powołaniu nowych.
