Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dla „Rzeczpospolitej”: Włodzimierz Czarzasty przesadził

Czyli Czarzasty nie ważył słów, gdy informował, że Donaldowi Trumpowi nie należy się Pokojowa Nagroda Nobla?

Zgadzam się z tym, że prezydentowi Trumpowi Pokojowa Nagroda Nobla się nie należy, ponieważ to nie jest prezydent, który przyczynił się do większego pokoju na świecie. Jednak sposób przekazania tej informacji mógł być bardziej wyważony i niekonfrontacyjny. Wszystko, co robimy, musi mieć jeden cel: bezpieczeństwo Polski. I to wymaga, żeby działać w sposób wyważony, godny, z szacunkiem dla naszej suwerenności, dla naszego państwa. Dlatego nie jestem zwolenniczką wchodzenia Polski do Rady Pokoju. Nie jesteśmy republiką bananową, żeby dzisiaj dostać propozycję wejścia do międzynarodowej organizacji, a jutro ją podpisywać. Żaden szanujący się kraj nie wchodzi do międzynarodowej organizacji w trybie zaproponowanym przez Trumpa. Polska musi być asertywna, ale nie powinniśmy eskalować. Dla naszego bezpieczeństwa potrzebujemy Stanów Zjednoczonych. Szereg działań międzynarodowych prezydenta Karola Nawrockiego oceniam pozytywnie. Choć jednocześnie krytycznie patrzę na próby uprawiania politykierstwa w ramach RBN. To miejsce, w którym powinniśmy rozmawiać ponad podziałami o najpoważniejszych sprawach bezpieczeństwa.

