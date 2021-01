Anna Nowacka-Isaksson: Ustawa w ultratempie

Do tej pory w kraju w walce z Covid -19 wiele restrykcji opierało się przede wszystkim na rekomendacjach (oprócz np. zakazu sprzedaży alkoholu w restauracjach po godzinie 20.00 i obniżenia limitu osób do czterech przy jednym stole). Ostatnio Urząd Zdrowia Publicznego apelował do handlowców o zrezygnowanie ze świątecznych przecen, by nie zapraszać klientów do centrów handlowych. Wielu właścicieli sklepów i konsumentów nie okazało jednak dyscypliny w tej kwestii. Na gorącym uczynku świątecznego shopingu przyłapano także ministra sprawiedliwości i migracji Morgana Johanssona, co wywołało oburzenie. Prawo ma obowiązywać do końca września 2021 r.