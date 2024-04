Fiskus wiedział jak wielkie środki finansowe spółka i akcjonariusz stracili w okresie 1996- 2008r. wskutek jego bezprawnych działań. Było to kilkanaście milionów złotych. Dlatego postanowił (całkowicie świadomie) doprowadzić akcjonariusza do bankructwa. Rozwiązaniem jakie „wymyślił” fiskus to nałożenie wysokiego podatku „z sufitu” na akcjonariusza. Wiadomo było, że akcjonariusz nie zapłaci dużego podatku, bo nie ma już na to środków. Wtedy akcjonariusz zostanie uznany oszustem podatkowym, a urzędnicy wyjdą na bohaterów, bo wszystkie ich bezprawne działania okażą się zasadne i dostaną za nie ordery i awanse. A spółka ogłosi upadłość, bo bez środków finansowych akcjonariusza nie wykaże swych racji.

Fiskus, bez żadnych dowodów, a jedynie za pomocą manipulacji części materiału dowodowego, wydał decyzję nakładającą na akcjonariusza (!) podatek od otrzymanych w 2002r. odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy w wysokości 40% kwoty, co razem z odsetkami za 6 lat dawało kwotę prawie tak wysoką jak kwota jaką akcjonariusz otrzymał od spółki w 2002r. A pieniądze te przeznaczył na spłatę starych długów zaciągniętych na prowadzenie spraw spółki i na utrzymywanie spółki od 2002 do 2008r. Sądy administracyjne ostatecznie w 2012r. oddaliły skargę, nie odnosząc się do wielu argumentów akcjonariusza.

Podkreślenia wymaga, że sam „pomysł” opodatkowania odsetek od dywidendy dużo wyższym podatkiem niż jest opodatkowana dywidenda, był sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem i jednolitą ówczesną linia orzeczniczą. Fiskusowi sprzyjało szczęście, bo skarga akcjonariusza została w dziwacznych okolicznościach oddalona przez NSA.

Jednak „plan” fiskusa choć wydawał się doskonały, po wyroku NSA oddalającym skargę na decyzję nakładającą podatek na akcjonariusza, okazał się strzałem w kolano. Ta decyzja stała się dowodem, że spółka wypłaciła akcjonariuszowi odsetki od opóźnienia z wypłatą dywidendy. A skoro do opóźnienia z wypłatą dywidendy doszło wskutek bezprawnych działań fiskusa wobec spółki, co zostało wykazane w 2014r., to jest to ewidentna szkoda spółki, którą fiskus musi naprawić.

W 2014r. spółka wykazała przed NSA bezprawność wszystkich działań fiskusa, a w tym bezprawność dokonanego w 1996r. zabezpieczenia na jej majątku co spowodowało pozbawienie jej pieniędzy przeznaczonych m.in. na wypłatę dywidendy i bezzwłocznie wystąpiła do sądu cywilnego z pozwem o odszkodowanie. Jedną ze szkód spółki było wypłacenie odsetek od spóźnionej wypłaty akcjonariuszowi dywidendy, co jednoznacznie potwierdzone było decyzją organu podatkowego nakładającej na akcjonariusza podatek od otrzymanych odsetek od dywidendy. Zwłoka z wypłatą dywidendy była więc wyłącznie spowodowana przez bezprawne działania organu państwa (DIAS ZG).