Mateusz Morawiecki mówił o "wirusie w odwrocie". Komentuje wypowiedź

Premier Mateusz Morawiecki podczas kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy zachęcał w Tomaszowie Mazowieckim do "tłumnego" udziału w wyborach, szczególnie seniorów.

Przekonywał w lipcu, że koronawirusa już nie trzeba się bać, "bo jest w odwrocie."

- Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się. Idźmy na wybory. To ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju - mówił premier. Morawiecki wyraził też zadowolenie, że społeczeństwo coraz mniej obawia się wirusa, bo to, jego zdaniem, "jest dobre podejście". - Bo on jest w odwrocie - zapewniał.

W środę premier został zapytany, jak z perspektywy czasu ocenia swoje słowa. - Warto spojrzeć na wykres, kiedy wirus w Europie faktycznie był w odwrocie. Otwieraliśmy gospodarkę, wszyscy się otwierali i było to zasadne - powiedział.

- Bardzo wyraźnie widać, że w tym czasie, gdy wspominałem o tym, że sytuacja jest łagodniejsza, była łagodniejsza. Wtedy liczba ozdrowieńców przekraczała liczbę osób zakażonych. Mieliśmy do czynienia z taką sytuację, jaką opisywaliśmy. Latem wirus osłabł - dodał.