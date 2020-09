Ziobro bez teki wicepremiera. "Historycznie się ukształtowało"

Na pytanie czy w rządzie będzie czterech wicepremierów - Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, Jacek Sasin i Jarosław Gowin - Sasin przyznał, że "wielce możliwe, że tak będzie".

O wejściu Kaczyńskiego do rządu Sasin mówił, że jest to "niezwykle prawdopodobny scenariusz". A kto o tym poinformuje? - Zakomunikuje to premier, premier jest szefem rządu - podkreślił Sasin, który dodał, że wejście Kaczyńskiego do rządu będzie dobrym rozwiązaniem, bo wówczas wszyscy liderzy tworzących koalicję formacji będą zasiadać w rządzie.

Dlaczego wicepremierem nie zostanie lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro? - Historycznie to się już tak ukształtowało - stwierdził Sasin. - Ziobro wielokrotnie mówił publicznie ze nie jest zainteresowany tą funkcją - dodał przekonując, że "funkcje wicepremierów to nie są jakieś decydujące funkcje".

- Z wyjątkiem tego pierwszego wicepremiera (Jarosława Kaczyńskiego - red.) - zaznaczył.

Sasin zapowiedział też, że zrekonstruowany rząd zostanie odchudzony. - Wszystko wskazuje na to że docelowo to będzie 14 ministerstw - dodał.