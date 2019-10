Minister edukacji Dariusz Piontkowski: Dbamy o nauczycieli

Minister w RMF FM komentował zapowiedź Związku Nauczycielstwa Polskiego, który zdecydował we środę o kontynuacji protestu. Będzie to strajk włoski. Nauczyciele powstrzymają się od wykonywania niepłatnych prac wykraczających poza ich podstawowy zakres obowiązków. Oznacza to, że w protestujących szkołach nie będzie już dyskotek, zielonych i białych szkół czy wycieczek.

- Po pierwsze, strajku tak rozumianego, jak wiosną tego roku, słychać i widać, że nie będzie. Z tego, co pamiętam, w szkole zawsze było tak, że część nauczycieli wychodziła poza swoje obowiązki, wykonywała je, a część nie - pewnie na tym ten strajk ma nadal polegać - mówił Piontkowski.