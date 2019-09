Sondaż: Co drugi Polak uważa, że rząd ukrywa deficyt Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Dochody i wydatki w kasie państwa mają wynosić ok. 429,5 mld zł – poinformował pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki. – To pierwszy od 30 lat zrównoważany budżet, który jednocześnie zawiera nasze zobowiązania – mówił premier potwierdzając informacje "Rzeczpospolitej" sprzed kilku dni. Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika jednak, że co drugi ankietowany uważa, iż w rzeczywistości rząd ukrywa deficyt.