Sondaż: Co piąty ankietowany nie słyszał o aferze Piebiaka

Według kolejnych materiałów opublikowanych przez One t to zaufany człowiek Piebiaka, sędzia Jakub Iwaniec z Ministerstwa Sprawiedliwości, dostarczał hejterce wrażliwych danych dotyczących sędziów i wspólnie z Emilią opracował akcję mającą na celu skompromitowanie sędziego Markiewicza.

Kobieta miała dać pracownikom resortu dostęp do swojego konta na Twitterze, by można było skopiować historię jej wpisów, także tych wykasowanych. Prywatnie Emilia jest związana z jednym z pracowników Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią, który wcześniej pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy ankietowanych czy słyszeli o aferze w resorcie sprawiedliwości z udziałem wiceministra Piebiaka.

Na takie pytanie odpowiedzi "Tak, mam o niej dużą wiedzę" udzieliło 36,9 proc. respondentów. Nieco więcej, 40,6 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi: "Tak, słyszałam/słyszałem o sprawie, ale nie znam szczegółów". O sprawie nie słyszało 22,5 proc. respondentów.

- Brak wiedzy na ten temat częściej deklarują kobiety (24% vs 21% mężczyzn), mężczyźni znacznie częściej odpowiadali, że mają dużą wiedzę na ten temat (45% vs 29% kobiet). Wraz z wiekiem rośnie też odsetek osób, które deklarują, że dużo wiedzą na ten temat – z 23% w grupie wiekowej do 24 lat, do 43% wśród osób powyżej 50 lat. Częściej takie deklaracje składały też osoby o wykształceniu wyższym (47%), badani o dochodzie netto powyżej 5000 zł (56%) oraz ankietowani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (42%) - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.