Ukraińcy częściej chcą teraz zostać dłużej nad Wisłą

Ponad jedna trzecia pracowników z Ukrainy przyznaje, że chętnie zamieszkałaby w Polsce na stałe, a co czwarty chciałby tu pozostać przez kilka lat. W sumie ponad 57 proc. Ukraińców jest gotowych przeprowadzić się do naszego kraju na dłużej – wynika z grudniowego sondażu agencji zatrudnienia EWL, który „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza. Według niego amatorów zamieszkania w Polsce jest teraz najwięcej od trzech lat.

Zdaniem szefa EWL na widoczny w badaniu wzrost zaufania pracowników z Ukrainy do polskich pracodawców i polskiej gospodarki wpływa też jej dobra kondycja. Na tle innych krajów Unii Europejskiej nasza gospodarka ucierpiała podczas pandemii stosunkowo niewiele, a zdecydowanie mniej niż gospodarka Ukrainy. Stąd też spora grupa chętnych do osiedlenia się w Polsce na stałe (gdzie wielu Ukraińców ma już swój krąg rodziny i znajomych) i wyraźny spadek liczby tych, którzy stanowczo odrzucają możliwość zamieszkania w naszym kraju.

Teraz ich udział spadł do 15,7 proc., czyli jest prawie dwukrotnie mniejszy niż w zeszłorocznym badaniu EWL, gdy prawie 30 proc. pracowników z Ukrainy twierdziło, że nie chcą przeprowadzać się do Polski. Wtedy wielu z nich szykowało się już do wyjazdu za Odrę, czekając na wejście w życie regulacji, które z początkiem marca 2020 r. miały szerzej otworzyć niemiecki rynek pracy na fachowców i specjalistów spoza Unii. Pod koniec zeszłego roku ponad połowa ukraińskich pracowników w Polsce deklarowała chęć do wyjazdu do innego kraju, najczęściej do Niemiec.