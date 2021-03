Młodzi coraz częściej myślą o emigracji zarobkowej

Prawie co piąty (17,7 proc.) z dorosłych, aktywnych na rynku pracy Polaków miał w planach na ten rok wyjazd zarobkowy za granicę - wynika z sondażu przeprowadzonego pod koniec 2020 r. na zlecenie agencji zatrudnienia Work Service przez firmę ARC Rynek i Opinia. Jak z niego wynika, odsetek chętnych do emigracji zwiększył się w ciągu kilku miesięcy minionego roku o ponad trzy czwarte - jeszcze w lipcu plany emigracyjne deklarował niespełna co dziesiąty z badanych.

