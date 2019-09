Rosja w czasie ćwiczeń wystrzeli rakiety Iskander

Jak czytamy w TASS zadaniem systemów rakietowych Iskander (oprócz rakiet w ich skład wchodzą mobilne wyrzutnie) są wykorzystywane do niszczenia niewielkich celów na tyłach przeciwnika. Zasięg rakiety 9M723 (Iskander, w nomenklaturze NATO SS-26 Stone) to ok. 500 km.

Poniżej dalsza część artykułu