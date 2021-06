Ranking kancelarii 2021. Kancelarie służyły radą i pieniędzmi medykom walczącym z COVID

Zacznijmy od rzeczy najprostszych, ale wymagających czasu i poświęcenia. Tym była zorganizowana przez stołeczną Okręgową Radę Adwokacką we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie akcja #Adwokaci dla medyków, w ramach której prawnicy dyżurowali pod telefonami gotowi do pomocy w nagłych sprawach. M.in. za to kapituła wyróżniła np. kancelarie Dubois i Wspólnicy i Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Ta kancelaria udzielała też pomocy prawnej lekarce, która samotnie wychowując dziecko nie mogła być oddelegowana do walki z covidem.

