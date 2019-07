Szaleństwo bezumownego brexitu

Praktycznie przesądzony wybór Borisa Johnsona na następcę premier Theresy May jest swoistą gwarancją opuszczenia UE przez Wielką Brytanię w planowanym terminie 31 października br. niezależnie od stanu negocjacji z Komisją Europejską. Czyli według najbardziej prawdopodobnego scenariusza dojdzie do wyjścia bez żadnego porozumienia (no-deal brexit). W opinii wielu ekspertów taka decyzja będzie miała katastrofalne skutki dla Wielkiej Brytanii i Europy, bardzo niekorzystnie wpływając także na sytuację na całym świecie.

Powodów tej oceny jest wiele. Jasne, że zerwanie przez Wielką Brytanię porozumień handlowych będzie miało znaczące konsekwencje gospodarcze – dzisiejsza napięta sytuacja związana z rywalizacją Stanów Zjednoczonych i Chin z jednej strony, a spowolnieniem gospodarczym Unii i polityką surowcową Rosji z drugiej, czyni z potężnej i ściśle powiązanej z Europą oraz całym światem gospodarki brytyjskiej istotny element stabilizujący sytuację. Ale to tylko początek długiej listy możliwych problemów związanych z brexitem. Przede wszystkim nie sposób dokładnie przewidzieć wszystkich konsekwencji, jakie mieć będzie nagłe bezumowne zerwanie rozlicznych umów o współpracy wiążących Wielką Brytanię jako członka UE. Sygnały docierające do polityków brytyjskich z różnych stron i sektorów gospodarczych kraju, a małego i średniego biznesu w szczególności, wyraźnie wskazują na całkowite nieprzygotowanie państwa do tego, co ma nastąpić po 31 października.

W świetle powyższych uwag może jednak powinienem powtórnie wyrazić swoją nadzieję na zmianę przez brytyjski parlament decyzji o brexicie? A jeśli nie na to, to choćby na spokojne doprowadzenie do niego na gruntownie przemyślanych i uzgodnionych warunkach? Paradoksalnie Boris Johnson jako premier byłby w tej sprawie pewną szansą, mimo iż obecnie deklaruje on wolę dotrzymania październikowego terminu opuszczenia UE. Johnson jest bowiem politykiem bardzo dbającym o swą popularność i przykładającym wielką wagę do dominujących w społeczeństwie w danym momencie opinii. A to oznaczałoby, że szeroka mobilizacja społeczeństwa wokół żądań o powtórzenie referendum bądź choćby o dalsze spokojne negocjowanie warunków brexitu mogłyby zmienić bieg wydarzeń, dzisiaj wyglądający na przesądzony. Inna szansą na przeciwstawienie się bezumownemu brexitowi byłby przewidywany przez niektórych bunt w samej rządzącej Partii Konserwatywnej, w której pewna grupa posłów otwarcie demonstruje swoje niezadowolenie z niekorzystnego dla wszystkich sposobu opuszczania Unii. Czy wobec nagromadzonych silnych emocji można jednak jeszcze na coś takiego liczyć?