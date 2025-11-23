Aktualizacja: 23.11.2025 22:44 Publikacja: 23.11.2025 22:18
Szef MSZ Radosław Sikorski
Foto: PAP/Marcin Bielecki
W dalszej części wpisu na profilu instytutu Jad Waszem czytamy, że „23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida”.
Wpis wywołał wiele kontrowersji, a czytelnicy serwisu X.com dodali informacje kontekstowe, podparte linkiem do serwisu Holocaust Encyclopedia, prowadzonego przez amerykańskie Narodowe Muzeum Holocaustu, w którym napisano, że „w latach 1939–1945 urzędnicy nazistowscy wprowadzili oznaki żydowskie, uczynili to na szeroką skalę i w sposób systematyczny, jako wstęp do deportacji Żydów do gett i ośrodków zagłady w okupowanej przez Niemców Europie Wschodniej”. W informacjach kontekstowych zawarto wyjaśnienie, że „miało to miejsce w okupowanej przez nazistów Polsce, a nie w ramach polskiej polityki rządowej”. Wyjaśniono też, że towarzyszące wpisowi Jad Waszem zdjęcie „przedstawia późniejszy żółty wariant odznaki »Jude« z 1941 r., a nie opisaną białą opaskę z 1939 r.”.
Do wpisu odniósł się między innymi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, który zacytował wypowiedź Muzeum Auschwitz w tej sprawie. „Wydaje się, że jeśli ktokolwiek powinien znać fakty historyczne, to jest to Jad Waszem. Powinni być w pełni świadomi, że Polska w tym czasie była okupowana przez Niemcy i to właśnie Niemcy wprowadziły i egzekwowały to antysemickie prawo”– napisał Wewiór. „Rozumiemy, że Jad Waszem planuje wkrótce otworzyć oddział w Niemczech. Mamy jednak szczerą nadzieję, że ta fałszywa i zniekształcająca historię wiadomość nie ma z tym nic wspólnego”– dodał.
Pod wpisem Jad Waszem pojawił się także komentarz szefa MSZ w języku angielskim. „Proszę doprecyzować, że chodzi o »Polskę okupowaną przez Niemcy«”– napisał Radosław Sikorski.
80. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną...
Na wpis instytutu Jad Waszem zareagował również wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który w swoim wpisie na platformie X stwierdził, że polskie terytorium w tym czasie było pod okupacją nazistowskich Niemiec i to okupanci wprowadzili te „haniebne zasady”. „Polacy, najechani przez Trzecią Rzeszę i Sowiecką Rosję pomagali Żydom, za co groziła kara śmierci” – napisał Kosiniak-Kamysz. Jak napisał szef MON, wpis Jad Waszem musi zostać poprawiony.
Rzecznik rządu Adam Szłapka również napisał na X, że „nie możemy pozwolić, by historia była fałszowana”. „To nie Polska wprowadziła prawo, zmuszające Żydów do noszenia znaków identyfikacyjnych. Regulacje te zostały narzucone przez nazistowskie Niemcy, po tym jak zaatakowały i okupowały Polskę”– podkreślił Szłapka. Jak dodał, Polacy i polscy Żydzi byli ofiarami Holocaustu, a nie jego autorami.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz napisał na X, że w Polsce pod niemiecką okupacją to administracja Trzeciej Rzeszy wprowadziła i egzekwowała „przestępcze regulacje”. „To niemieccy okupanci nakazali Żydom noszenie opasek z Gwiazdą Dawida, a każda forma pomocy, okazywanej Żydom przez sąsiadów i współobywateli była zagrożona karą śmierci” – przypomniał. Dodał, że od instytucji, której misją jest chronić prawdę o Holocauście oczekuje się precyzji wobec historycznych faktów. „Pamięć ofiar wymaga dokładności”– zaznaczył.
Wieczorem w niedzielę instytut Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze.
Jad Waszem to izraelski instytut poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 r. w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez Kneset.
Jest zlokalizowany na Wzgórzu Herzla. Termin „Jad Waszem” oznacza „miejsce i imię” i jest zaczerpnięty z księgi Izajasza.
