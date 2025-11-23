W dalszej części wpisu na profilu instytutu Jad Waszem czytamy, że „23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida”.

Kontrowersje wokół wpisu instytutu Jad Waszem dotyczącego Polski

Wpis wywołał wiele kontrowersji, a czytelnicy serwisu X.com dodali informacje kontekstowe, podparte linkiem do serwisu Holocaust Encyclopedia, prowadzonego przez amerykańskie Narodowe Muzeum Holocaustu, w którym napisano, że „w latach 1939–1945 urzędnicy nazistowscy wprowadzili oznaki żydowskie, uczynili to na szeroką skalę i w sposób systematyczny, jako wstęp do deportacji Żydów do gett i ośrodków zagłady w okupowanej przez Niemców Europie Wschodniej”. W informacjach kontekstowych zawarto wyjaśnienie, że „miało to miejsce w okupowanej przez nazistów Polsce, a nie w ramach polskiej polityki rządowej”. Wyjaśniono też, że towarzyszące wpisowi Jad Waszem zdjęcie „przedstawia późniejszy żółty wariant odznaki »Jude« z 1941 r., a nie opisaną białą opaskę z 1939 r.”.

Do wpisu odniósł się między innymi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, który zacytował wypowiedź Muzeum Auschwitz w tej sprawie. „Wydaje się, że jeśli ktokolwiek powinien znać fakty historyczne, to jest to Jad Waszem. Powinni być w pełni świadomi, że Polska w tym czasie była okupowana przez Niemcy i to właśnie Niemcy wprowadziły i egzekwowały to antysemickie prawo”– napisał Wewiór. „Rozumiemy, że Jad Waszem planuje wkrótce otworzyć oddział w Niemczech. Mamy jednak szczerą nadzieję, że ta fałszywa i zniekształcająca historię wiadomość nie ma z tym nic wspólnego”– dodał.