Chiny: Jeden kraj, jeden system

Spodziewano się wielkiej celebry pod hasłem „zwycięstwa nad wirusem", bo przez ostatni miesiąc w Chinach nie odnotowano nowych ofiar, a liczba zakażeń jest znikoma, co mocno kontrastuje z sytuacją w innych rejonach świata. Tego świata, który coraz ostrzej, począwszy od USA, na temat Chin jako kraju pochodzenia wirusa się wypowiada. W efekcie pomiędzy dwoma największymi organizmami gospodarczymi na świecie doszło do odczuwalnej wszędzie, także w Polsce (głośna polemika między ambasadorami obu państw), wojny medialno-propagandowej.

Mimo gospodarczego spowolnienia podtrzymano cel budowy „społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu" do połowy przyszłego roku i mimo zawirowań związanych z koronawirusem podtrzymano obietnice, że w okresie sprawowania rządów przez obecną ekipę, od 2012 r. do końca 2020 r., przeciętny realny dochód każdego obywatela się podwoi.

Poszerzona w tym czasie klasa średnia ma być zachęcana do dodatkowych zakupów i konsumpcji. Premier zapowiedział przekazanie aż biliona juanów w postaci specjalnych bonów skarbowych, które jednak tym razem mają być przede wszystkim skierowane do społeczeństwa, nawet w formule podobnej do naszego programu 500+, a nie na wielkie inwestycje, jak to było po kryzysie 2008 roku.