Płociński: Pożar nie tylko nad Biebrzą

Odruch serca Polaków robi wrażenie. Ale jest i druga strona medalu. Ta wspaniała akcja zbiórkowa rozkręciła w sieci prawdziwą polityczną histerię – i tam też wybuchł pożar. Głównie w mediach społecznościowych. „Państwo z kartonu, jak to, nie ma kto gasić pożarów?"; „Dlaczego rząd nic nie robi?"; „Kolejny przykład wieloletnich zaniedbań, ale tak to jest, jak się przeznaczało większe środki na mundury galowe niż stroje i sprzęt strażacki"; „To gdzie te jednostki straży, które wysyłaliśmy do pożarów poza granice Polski?"; „Jak to jest, że dwa dni las się pali, a państwu brakuje czegoś"; „Służba zdrowia leży, straż pożarna leży...". Internauci wciąż nawołują się nawzajem, by pomagać Biebrzy, bo jeśli nie oni, to „PiS nie pomoże". Tak – w czasie teraźniejszym, bo informacja o opanowaniu we wtorek pożaru przeszła trochę niezauważona.