Yousif Eisa Hassan al-Sabri: Kultura tolerancji

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich panują bardzo dobre warunki dla rozwoju wartości tolerancji, umiaru i akceptacji innych – przekonuje ambasador tego kraju w Polsce.

Aby jeszcze bardziej wzmacniać te wartości, Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły krajowy program na rzecz tolerancji, wprowadziły ustawę o przeciwdziałaniu dyskryminacji i nienawiści oraz utworzyły kilka centrów do walki z ekstremizmem i terroryzmem: Międzynarodowy Instytut Tolerancji, Centrum Hedaya ds. zwalczania brutalnego ekstremizmu oraz Centrum Sawab (we współpracy z USA).

Poniżej dalsza część artykułu

Wizyta papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w lutym 2019 r. również miała wyjątkowe znaczenie, dzięki przesłaniu miłości i pokoju dla wszystkich narodów regionu, które ze sobą niosła.

Papież podczas wizyty wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym, którego tematem było braterstwo ludzkie. Na jego zakończenie papież podpisał z wielkim imamem Al-Azharu szejkiem Ahmedem al-Tayebem historyczny dokument „Braterstwo między ludźmi dla pokoju na świecie i wspólnej koegzystencji", w którym podkreśla się, że religie nawołują do dialogu, współistnienia oraz odrzucenia ekstremizmu i przemocy.

Papież i wielki imam otrzymali nagrodę Braterstwa między ludźmi. Położono także kamień węgielny pod budowę meczetu szejka Ahmeda al-Tayeba i kościoła św. Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla podkreślenia roli, jaką odegrali ci dwaj duchowi przywódcy w promowaniu dialogu międzyreligijnego.

Papież odprawił także historyczną mszę na stadionie Zayed Sports City w Abu Zabi. Była to największa msza w historii Półwyspu Arabskiego.

Wizyta papieża w ZEA przyczyniła się do pogłębienia wzajemnego szacunku, konsolidacji dialogu między religiami i grupami etnicznymi, jak również do pogłębienia pokoju i braterstwa wśród narodów.

Muzułmańskie i chrześcijańskie autorytety religijne w świecie arabskim z zadowoleniem przyjęły wizytę papieża Franciszka, która podkreśliła ważną rolę Zjednoczonych Emiratów Arabskich w umacnianiu wartości pokoju w regionie i na świecie.

W ZEA działa kilka kościołów i świątyń, które pozwalają wyznawcom różnych wiar praktykować swoje obrzędy religijne.

Przejawem tego niezwykłego ducha tolerancji ZEA jest nadanie przez Jego Wysokość szejka Muhammada ibn Zajida al-Nahajjana, następcę tronu Abu Zabi i zastępcę naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych ZEA, meczetowi szejka Muhammada ibn Zajida imienia Maryi Matki Jezusa (arab. Marjam Umm 'Isa) dla umocnienia więzów międzyludzkich, łączących różne religie, do których zachęca religia muzułmańska, jak również dla podkreślenia cech wspólnych wszystkich religii objawionych.

Zjednoczone Emiraty Arabskie przykładają ogromną wagę do kwestii tolerancji. W lutym 2016 po raz pierwszy powołano ministra stanu ds. tolerancji. Miało to miejsce podczas ogłoszenia zmian w rządzie przez Jego Wysokość szejka Muhammada ibn Raszida al-Maktum, wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, władcę Dubaju. Jego Wysokość podkreślił wówczas: „Nie możemy pozwolić na nienawiść w naszym kraju; nie ma przyzwolenia na żadną postać dyskryminacji w stosunku do osób mieszkających w naszym kraju czy też będących jego obywatelami". Jego Wysokość zwrócił także uwagę, iż tolerancja nie jest niczym nowym w ZEA, jest ona bowiem przedłużeniem kultury panującej w naszym regionie od dawna.