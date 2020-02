Leszek Szerepka: Diabeł w Mińsku nie lepszy niż Moskal

Nowe wybory prezydenckie zaplanowano na lato 2020 r. Rosja znów odmówiła dostarczania ropy na preferencyjnych warunkach. Białoruski lider zaczął demonstracyjnie montować alternatywne trasy dostaw surowców, z góry wiedząc, że nie zapewnią one rentowności jego rafineriom. Jednocześnie pojawiła się teza, że nie chodzi o ropę, tylko o niepodległość. Poparcie dla Łukaszenki zdecydowali się zademonstrować Amerykanie. Na początku lutego obietnice dostaw taniej ropy przywiózł do Mińska sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

W wydanej kilka lat temu książce „Oblicza Białorusi" napisałem, że armia białoruska jest w rzeczywistości częścią rosyjskiej. Nie znam argumentów, które podważałyby tę tezę, a na przykładzie chociażby ćwiczeń „Zapad" widać, że jest ona przygotowywana do realizacji zadań, które mają niewiele wspólnego z obroną suwerenności republiki. Żołnierza białoruskiego od rosyjskiego różni obecnie co najwyżej krój munduru i naszywki. Ignorowanie tego faktu, w sytuacji realnego konfliktu, może mieć fatalne skutki.

O tym, że ignorujemy fakty i wracamy do starych, skompromitowanych idei świadczą m.in. ostatnie wypowiedzi polityków rządzącej w Polsce koalicji. Padają oświadczenia, że ze względu na rosyjskie zagrożenie Białoruś będzie w najbliższym czasie priorytetem polskiej dyplomacji, że Łukaszence trzeba stworzyć alternatywę. Czyli według zasady „lepiej, by w Mińsku siedział nawet diabeł niż Moskal".

Suwerenna, demokratyczna Polska zwykle starała się przestrzegać zasady, że należy wspierać podstawy białoruskiej państwowości i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a nie bezpośrednio reżim Aleksandra Łukaszenki. I nie jest prawdą, że nie ma odpowiednich instrumentów, aby prowadzić taką politykę. Najtańszym i najbardziej efektywnym posunięciem byłoby zniesienie unijnych wiz dla Białorusinów, o co Polska powinna usilnie zabiegać. Blokowanie takiego rozwiązania, pod pretekstem zagrożenia dla bezpieczeństwa, w sytuacji gdy na obszar UE napływają setki tysięcy nielegalnych migrantów, jest co najmniej niezrozumiałe. Trudno także wytłumaczyć rezygnację z implementacji umowy o małym ruchu granicznym czy żółwie tempo modernizacji i rozbudowy infrastruktury granicznej.

Jeżeli w Warszawie są jakieś wątpliwości co do rzeczywistych intencji prezydenta Łukaszenki, to łatwo można je sprawdzić, wykorzystując jako papierek lakmusowy jego stosunek do mieszkających na Białorusi Polaków, którzy wciąż są dyskryminowani i pozbawiani podstawowych, zapisanych traktatowo, praw. Ta sytuacja tylko potwierdza, że niezależnie od oceny sytuacji geopolitycznej popieranie tego reżimu jest dla Polski kontrproduktywne.