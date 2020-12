Artur Ilgner: Rok świni

Jaką zatem przyjąć postawę wobec otaczającej nas wszędobylskiej, traumatycznej, politycznej bezradności z pandemicznym demonem? Czy doprawdy "rok świni" ma się przedłużyć na kolejne lata?

Myślę, że nie. Szansą dla Polaków, szansą na powrót do normalności, szansą na mądrą walkę z pandemią jest - moim zdaniem - wzrastająca aktywność i zaangażowanie polityczne młodego pokolenia. Choć zwulgaryzowane ponad wszelkie granice, swoim bezpardonowym językiem mówi zdecydowanie: „NIE! Nie chcemy żyć w kraju ‘Rydzyków’, ministrów ‘Szumowskich’, ‘Czarnków’, i im podobnych. W kraju nacjonalistycznych ‘kiboli’, gotowych pod byle pretekstem, byle zachętą ze strony tzw. władzy, na bicie kobiet i bezkarną agresję. Nie chcemy żyć w kraju w którym policja stosuje nieuzasadnione areszty, czy choćby, incydentalnie, łamie ręce protestującym kobietom. Nie zgadzamy się aby za ciężkie miliony rząd, w imię swoich politycznych interesów, wykupywał w miarę niezależną jeszcze prasę, by podwójnie wzmocnić indoktrynację i wpajać ludziom własną ideologię. Nie chcemy autorytarnego prezesa i podległych mu akolitów, zawsze gotowych wykonać każde jego polecenie. Nie chcemy także spolegliwego prezydenta, choćby nie wiadomo z jaką gracją jeździł na nartach. Chcemy wolności! A przede wszystkim normalności. Rządu, który respektuje trójpodział władzy, stosuje europejskie standardy prawa”.

Młodzi ludzie wiedzą i czują, że podobnie jak w II Rzeczpospolitej, Polska może być mądrze rządzona. Może na powrót stać się ważnym politycznie i szanowanym krajem w Europie. Zapewne nie wszyscy młodzi ludzie pamiętają o ogromnym wysiłku naszego Narodu po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, po zaborczej grabieży, która doprowadziła nas do ruiny gospodarczej; ruiny, którą starali się podnieść z gruzów nasi ojcowie i dziadkowie. Dzisiejsza młodzież zna swoją wartość. Dlatego krzyczy do rządzących: "wyp...ać!". I choć takie, i tym podobne hasła są i dla mnie ambiwalentne, rozumiem, że to krzyczy rozpacz i wściekłość. A ta nigdy nie przebiera w słowach. Trudno też oczekiwać, by młodzi kontestatorzy patokratycznej kasty wypisywali na tekturach hasła miałkie, zużyte, wyświechtane. To nie jest pokolenie "miękiszonów"!

I chwała Bogu! Dzięki nim "rok świni" ma małe szanse, by rozgościć sie w Polsce na kolejne lata. Żyję tą nadzieją. Nadzieją, że kalendarzowi chińskiemu z jego "rokiem świni" i pandemicznym demonem u boku nie przedłużymy wizy na dalszy pobyt w Polsce. Tego Czytelnikom "Rzeczpospolitej", jej Redaktorom i sobie życzę.