Jacek Czaputowicz: Proces Warszawski szansą dla Bliskiego Wschodu

Dziś, 24 października odbyło się w Warszawie spotkanie grupy roboczej do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Grupa została powołana w ramach Procesu Warszawskiego, zainicjowanego przez Polskę i Stany Zjednoczone na lutowej konferencji poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Jest to czwarte z cyklu spotkań grup roboczych działających w ramach tego Procesu.

Stabilizacja najbliższego otoczenia geograficznego Europy pozostaje jednym z głównych wyzwań strategicznych, z którymi mierzą się państwa europejskie. Polska, tradycyjnie zaangażowana na kierunku wschodnim, uczestniczy także we wzmacnianiu stabilności w innych regionach świata, również na Bliskim Wschodzie m.in. w ramach Globalnej Koalicji do Walki z tzw. Państwem Islamskim. Polscy żołnierze stacjonują np. w Iraku. W nadchodzących tygodniach, po dziesięciu latach przerwy, 230 naszych żołnierzy wróci także do misji pokojowej UNIFIL w Libanie. Wojskowe zaangażowanie uzupełniają inicjatywy dyplomatyczne na rzecz stabilności i bezpieczeństwa w tym zapalnym regionie świata.