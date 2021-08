Groził detonacją w gmachu rządu. Były saper zatrzymany

Wcześniej w mediach społecznościowych zamieszczone zostało nagranie tego zdarzenia.

Policja w Kijowie przyznała, że wpłynęło zawiadomienie o mężczyźnie, który w budynku rządu grozi wysadzeniem granatu.

Służby podjęły z nim negocjacje.

'Vladimir has left the building'. Vladimir Prokhnich, a former fighter of the neo-Nazi "Aydar" battalion entered the Cabinet of Ministers in Kiev, Ukraine this morning threatening to detonate a grenade. Thankfully there was no explosion and he has now been detained. #Donbass pic.twitter.com/fvro9cfe8e