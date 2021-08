Atak nożownika w pociągu w Tokio. Są ranni

Japońska agencja Kyodo podaje, że poszkodowanych zostało dziewięć osób - część z nich ma rany kłute, a kilka osób zostało uderzonych. Do zdarzenia doszło w okręgu Setagaya, w pociągu kolei elektrycznej Odakyu w piątek wieczorem ok. godz. 20.30 miejscowego czasu.

Wśród poszkodowanych jest 20-letnia kobieta, poważnie ranna, z licznymi ranami kłutymi pleców i klatki piersiowej. Obrażenia ofiar nie są jednak na tyle poważne, by zagrażały życiu - twierdzą źródła agencji Kyodo.

Policja aresztowała sprawcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Do zatrzymania doszło w sklepie spożywczym w sąsiednim okręgu Suginami, po telefonie pracownika, który rozpoznał napastnika na podstawie relacji przekazywanych w mediach. Zatrzymany mężczyzna, w wieku ok. 30 lat, miał zostawić w pociągu, w którym doszło do ataku, broń i telefon komórkowy.

W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się kilkuset pasażerów. Maszynista zatrzymał skład, gdy zgłoszono mu incydent. Wówczas sprawca uciekł, a załoga pociągu wyprowadziła pasażerów wzdłuż torów na pobliską stację.

Motyw sprawcy ataku nie jest na razie znany.