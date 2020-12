Wpadli zabójcy pary staruszków

Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Warszawy i Gdańska oraz policjantów KWP w Gdańsku zatrzymali osiem osób mających związek z zabójstwem starszego małżeństwa do jakiego doszło w lutym 2020 roku na warszawskim Grochowie - informuje Prokuratura Krajowa. Trzech - zleceniodawca mordu i dwóch wykonawców - trafiło do aresztu na trzy miesiące. Grozi im dożywocie.

Do zdarzenia doszło w lutym 2020 roku. Ciała emerytów znaleziono w ich mieszkaniu przy ul. Osowskiej. Od początku było wiadomo, że małżeństwo w wieku 84 i 85 lat zostało zamordowane. Sprawców zbrodni ustalono dzięki czynnościom operacyjnym. Zatrzymania miały miejsce w kilku miejscowościach wokół Warszawy oraz na Pomorzu, jedna osoba została zatrzymana na przejściu granicznym w Kołbaskowie, w momencie, kiedy zamierzała wjechać do Polski w drodze z Monachium.

Zleceniodawca miał powiązania z tzw. grupą ożarowską

W Ożarowie Mazowieckim zatrzymano 53-letniego zleceniodawcę zabójstwa, wcześniej karanego za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Jak wynika z ustaleń śledztwa był on powiązany z tzw. „grupą ożarowską”.

Jeden ze sprawców zabójstwa, 43 – letni mężczyzna został zatrzymany w Ołtarzewie. Był wcześniej karny za przestępstwa kryminalne. Kolejny sprawca 38 - latek został zatrzymany w Wejherowie.

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanemu 53 -latkowi zarzut podżegania do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Pięciu kolejnych zatrzymanych usłyszało zarzuty za niezawiadomienie organów ścigania o dokonanym zabójstwie mimo posiadania takiej wiedzy (grozi za to do 3 lat więzienia). „Dodatkowo jedna z zatrzymanych osób usłyszała zarzuty dotyczące paserstwa” - informuje prokuratura.

Śledczy na tym etapie nie chcą ujawniać motywów tej zbrodni.