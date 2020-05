Policjant udusił czarnoskórego. Trzeci dzień protestów

Zamieszki w Minneapolis wybuchły we wtorek, gdy policja opublikowała oświadczenie w sprawie zdarzenia. Napisano w nim, że "mężczyzna zmarł w czasie interwencji w wyniku komplikacji medycznych".

W mieście trwają starcia protestujących z policją, płoną samochody i budynki. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego.

Breaking: The apartment building set on fire by rioters in Minneapolis has collapsed. Firefighters and police are not responding to multiple fires in the city. Rioters are continuing to loot stores and set new fires to structures at this hour. pic.twitter.com/ozolkWOOPv