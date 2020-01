Francja: Policjant pobił demonstranta. Śledztwo prokuratury

Do pobicia doszło po zgłoszeniu kilku innych brutalnych interwencji funkcjonariuszy. Ludzie wyszli na ulice, aby protestować przeciwko reformie emerytalnej. Była to kontynuacja protestów "żółtych kamizelek", które rozpoczęły się w listopadzie 2018 roku.

Na nagraniu z soboty widać leżącego na ziemi mężczyznę. Jego głowa jest zakrwawiona, a przyciskający go do chodnika funkcjonariusz uderza go w twarz.

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 870



Manifestant maîtrisé, au sol, puis frappé a terre.



Paris, secteur Gare de l’Est, #Acte62, 18 janvier 2020, vers 14h. Source: Pat Ricia sur https://t.co/MANxKPtEQE pic.twitter.com/bfGmG30h4t — David Dufresne (@davduf) January 18, 2020