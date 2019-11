Zostawiła córki w nagrzanym aucie. Jest oskarżona o morderstwo

27-letnia Kerri-Ann Conley zostawiła w samochodzie swoje dwie córki w wieku roku i dwóch lat. W dniu tragedii temperatura na zewnątrz sięgała 31 stopni Celsjusza, co oznacza, że we wnętrzu nagrzanego auta odczuwalna temperatura mogła być nawet o 20 stopni Celsjusza większa. Nie jest jasne jak długo dzieci były w samochodzie, ale BBC podaje, że mogły tam spędzić nawet siedem godzin.



Gdy kobieta wróciła do auta, było już za późno. Choć próbowała ratować nieprzytomne córki i schłodzić je zimną wodą, dziewczynki zmarły. Na miejsce zdarzenia przybyli lekarze, którzy stwierdzili zgon dzieci.



27-latce postawiono zarzut morderstwa. Conley jest pierwszą osobą, której postawiono takie zarzuty po tym, jak stan Queensland rozszerzył definicję morderstwa o „lekkomyślną obojętność wobec życia ludzkiego”.



Podczas dochodzenia okazało się także, że kobieta miała przy sobie narkotyki, za co również postawiono jej zarzuty.