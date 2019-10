Kraków: Włamywacz zasnął podczas kradzieży. Obudziła go policja

Jak poinformowała krakowska policja, w ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali nietypowe zgłoszenie. Do komisariatu zadzwonił mężczyzna, który zgłosił, że w jego mieszkaniu znajduje się obcy mężczyzna, który śpi w łóżku. Mężczyzna musiał być bardzo zmęczony, gdyż funkcjonariusze mieli problem z dobudzeniem go.

Gdy mężczyzna się ocknął, okazało się, że włamał się do mieszkania. Plądrując pokoje przygotował sobie worek, do którego schował sprzęt AGD. Zmęczenie nie dawało jednak za wygraną ponieważ była to już kolejna zarwana noc, podczas której kradł. Dzień wcześniej włamał się do sąsiedniego mieszkania skąd ukradł sprzęt o wartości prawie 1500 złotych.



Okazało się także, że mężczyzna był poszukiwany, gdyż miał odbyć karę więzienia za kradzieże z włamaniem. Recydywista usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem w recydywie i zarzut usiłowania kradzieży. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.