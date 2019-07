Martwy delfin z przebitą głowa. Nagroda za informacje

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że zwierzę zginęło od ostrego narzędzia, mógł to być harpun, które zostało wbije w jego głowę.

- Trzeba być bezduszną osobą, aby wbić w głowę delikatnego delfina - powiedziała Kate MacFall, dyrektor organizacji Humane Society of the United States. - Delfiny należą do najbardziej uwielbianych zwierząt morskich. Nie ma żadnej wymówki dla takiego bezsensownego okrucieństwa - dodała.

Ostrze zostało wbite na głębokość 15 centymetrów. Zwierzę było dorosłym samcem, który był znany okolicznym biologom. Poinformowali, że delfin był ostatnio widziany w pobliżu łodzi rybackich.

Rana wskazuje, że zwierzę mogło zostać dźgnięte, gdy domagało się pożywienia.

Od 2002 roku w Zatoce Meksykańskiej doszło do co najmniej 26 brutalnych incydentów z udziałem delfinów. Dochodziło m.in. do dźgania ostrymi przedmiotami i strzelania z broni palnej.

Organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt przypominają, by nie karmić delfinów. Zwierzę uczą się w ten sposób i kojarzą łodzie i ludzi z pożywieniem.

Nękanie, krzywdzenie, zabijanie lub karmienie dzikich delfinów jest zabronione na mocy ustawy o ochronie ssaków morskich z 1972 roku. Naruszenie może być ścigane i podlega karze grzywny w wysokości do 100 tys. Ustawa przewiduje również karę do jednego roku pozbawienia wolności za każde naruszenie.