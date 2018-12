USA ścigają dwóch chińskich hakerów. Pracowali dla wywiadu

W Departament opublikował akt oskarżenia wobec dwóch Chińczyków, zidentyfikowanych jako Zhu Hua oraz Zhang Shillong. Według prokuratorów działali oni w imieniu głównej chińskiej agencji wywiadowczej.

Według dokumentów, złożonych w sądzie federalnym na Manhattanie, hakerzy mogli złamać zabezpieczenia w komputerach co najmniej 45 podmiotów w 12 stanach. Ofiary ataków nie związane były z konkretną branżą - chodziło o firmy zajmujące się od lotnictwa i przemysłu kosmicznego po technologie farmaceutyczne. Prokuratorzy oskarżają hakerów o wykradnięcie "setek gigabajtów" danych.

Zhu Hua & Zhang Shilong, two members of a hacking group operating in China known as the APT 10 Group, are #wanted by the FBI for conspiracy to commit computer intrusion, conspiracy to commit wire fraud, & aggravated identity theft. Contact the FBI w/ info. https://t.co/VAnzlNfR4F pic.twitter.com/7MxcrA8jKi